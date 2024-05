EUA. Vermont passa a exigir indemnizações às empresas petrolíferas por intempéries

O governador republicano, Phil Scott, permitiu que o projeto se tornasse lei sem a sua assinatura na quinta-feira à noite, alertando que está muito preocupado com os custos e o resultado de o pequeno Estado enfrentar sozinho os `grandes` do petróleo, antecipando uma luta legal exaustiva, noticiou hoje a agência Associated Press (AP).

Scott reconheceu, no entanto, que compreende que algo tem de ser feito para enfrentar o impacto das alterações climáticas.

"Compreendo o desejo de procurar financiamento para mitigar os efeitos das alterações climáticas que prejudicaram o nosso estado de tantas maneiras", apontou Scott, um republicano moderado, numa carta aos congressistas.

Este governador, que anunciou recentemente a recandidatura a um quinto mandato de dois anos, tem estado em desacordo com o Congresso estadual controlado pelos democratas, que considerou desequilibrados.

As cheias de julho passado causadas por chuvas torrenciais inundaram a capital de Vermont, Montpelier, a cidade vizinha de Barre, algumas comunidades do sul de Vermont e destruíram casas e estradas em todo o estado rural.

Considerado o pior desastre natural do Estado desde as inundações de 1927, que mataram dezenas de pessoas, demorou meses para que as empresas, como restauração e lojas, se reconstruíssem, perdendo o verão e até mesmo o outono.

De acordo com a legislação, o tesoureiro do Estado de Vermont, em consulta com a Agência de Recursos Naturais, deve fornecer um relatório até 15 de janeiro de 2026, sobre o custo total para os habitantes de Vermont e para o Estado com a emissão de gases de efeito estufa entre 01 de janeiro de 1995 até 31 de dezembro de 2024.

A avaliação deve analisar os efeitos na saúde pública, nos recursos naturais, na agricultura, no desenvolvimento económico, na habitação e em outras áreas.

O Estado deve utilizar dados federais para determinar a quantidade de emissões de gases de efeito estufa atribuídas a uma empresa de combustíveis fósseis.

Maryland, Massachusetts e Nova Iorque estão a considerar medidas semelhantes.

O American Petroleum Institute, o principal grupo de lóbi da indústria de petróleo e gás, disse estar extremamente preocupado com o fato de a legislação "impor retroativamente custos e responsabilidades sobre atividades anteriores que eram legais, violar a proteção igualitária e os direitos ao devido processo ao responsabilizar as empresas pelas ações da sociedade em geral".