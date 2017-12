FC Porto multado em quase 3.000 euros por invasão de adepto

Lusa 19 Dez, 2017, 20:24 | LUSA-INBOX

Já perto do final da partida, da 13.ª jornada da I Liga, em 01 de dezembro, aquando de um incidente junto do banco do Benfica, um adepto entrou no campo e empurrou o jogador benfiquista Pizzi.

Os `dragões` foram punidos ao abrigo do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga de clubes, que apenas prevê jogos à porta fechada em caso de lesões graves impostas ao agredido, algo que não se verificou neste caso.

Devido ao comportamento dos seus adeptos nesse jogo, o FC Porto foi ainda multado em mais 5.318 euros, enquanto o Benfica terá de pagar, pelo mesmo motivo, 3.253 euros.