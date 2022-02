FC Porto prepara jogo com Gil Vicente com Gonçalo Borges e sem Manafá

Após ter garantido na quinta-feira com um empate a 2-2 com os italianos da Lazio a presença nos oitavos de final da Liga Europa, nos quais irá defrontar os franceses do Lyon, o FC Porto regressou ao Olival para preparar o jogo com os gilistas.

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões", o avançado Gonçalo Borges, do plantel B, foi chamado ao treino da equipa principal e, no boletim clinico, continua a figurar o nome do defesa Wilson Manafá, submetido a tratamento.

Os portistas voltam a treinar no sábado, pelas 16:30, no Olival. A partir das 18:00, em conferência de imprensa, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Gil Vicente.

O FC Porto, que lidera a Liga com 63 pontos, seis de vantagem sobre o campeão Sporting (segundo), recebe, pelas 20:30 de domingo, o Gil Vicente, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.