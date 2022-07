FC Porto só com vitórias na pré-temporada

A goleada do conjunto de Sérgio Conceição foi construída com golos do colombiano Matheus Uribe, Bruno Costa, do espanhol Toni Martínez, do brasileiro Galeno e do inglês Danny Loader, enquanto o "canarinho" Bruno Marques reduziu a favor dos arouquenses.

O FC Porto incluiu no "onze" inicial o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Rodrigo Conceição, João Marcelo, David Carmo e Zaidu, os médios Matheus Uribe, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Gonçalo Borges e os avançados Mehdi Taremi e Evanilson.

Cláudio Ramos, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Marko Grujic, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Otávio, Galeno, Pepê, Danny Loader e Toni Martínez foram suplentes utilizados neste desafio, que foi disputado à porta fechada, à semelhança das vitórias sobre a equipa B (3-0), os ingleses do Bristol Rovers (3-0), o Vilafranquense (2-0), da II Liga, e os também primodivisionários Portimonense (1-0) e Vitória de Guimarães (2-1).

Se o FC Porto volta a treinar na tarde de hoje, o Arouca, 15.º colocado na edição da I Liga, vai defrontar às 17h00 o Feirense, da II Liga, no quarto jogo de uma preparação principiada com uma derrota ante o Sporting de Braga (2-3) e um triunfo perante o Boavista (2-0).

Os "dragões" fecham o calendário de pré-época com o jogo de apresentação aos sócios diante dos franceses do Mónaco, no sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, a uma semana da estreia oficial em 2022/23, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira ante o recém-despromovido Tondela, finalista vencido da Taça de Portugal, em Aveiro.

O arranque da 89.ª edição da I Liga está agendado para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com os "dragões" a iniciarem a defesa do título de campeão nacional com uma receção ao Marítimo na jornada inaugural, enquanto o Arouca visita o terreno Benfica.