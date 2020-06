Fechar projeto financeiro para gás de Moçambique é "feito memorável" diz Total

A documentação deverá estar pronta "dentro de dias", referiu Ronan Bescond.

O responsável falava durante uma visita às obras, um ano depois da decisão final de investimento para a Área 1 da Bacia do Rovuma, anunciada numa cerimónia em Maputo em 18 de junho de 2019.

A visita de hoje teve muitas regras de desinfeção, distanciamento social e movimentos limitados no recinto onde houve o maior surto de covid-19 no país, entre abril e maio, que chegou a 96 casos entre 880 trabalhadores.

O projeto já foi declarado livre do novo coronavírus e as equipas estão a regressar gradualmente ao trabalho devendo retomar a velocidade cruzeiro, com cerca de 6.500 trabalhadores, no final do ano, com o fim das restrições globais de transporte.

O surto de covid-19 não terá influência no cronograma da obra: "Estamos dentro dos prazos" para que a primeira entrega de gás natural liquefeito seja feita em 2024 e a plena produção (13,12 milhões de toneladas/ano) em 2025, garantiu Bescond.

Para lá chegar há um passo decisivo a concretizar em breve.

"Esperamos fechar o projeto financeiro nos próximos dias e isto será um feito memorável na conjuntura atual", referiu, numa alusão ao impacto da pandemia de covid-19 na economia mundial.

O dirigente realçou que o projeto de exploração de gás da Área 1 no norte de Moçambique, ao largo da província de Cabo Delgado, "é o maior projeto financeiro para um empreendimento em África".

"Esperamos conseguir cerca de 16 mil milhões de dólares", quase o total dos 20 mil milhões de dólares (17,8 mil milhões de euros) que vão ser investidos, acrescentou.

O dinheiro vai ser emprestado por uma combinação de bancos e agências de crédito à exportação sediados em países que estão a produzir componentes para o empreendimento.

"Já recebemos a aprovação de todas as agências de exportação e estamos na ronda final de [processamento da] documentação", detalhou Bescond.

A assinatura do projeto financeiro confirma que o "projeto é sólido, porque há pessoas dispostas a investir 16 mil milhões", notou.

"Confiam no operador, no consórcio, confiam que temos os empreiteiros certos e que há uma boa colaboração entre este grupo e o Governo para alcançar as expectativas", acrescentou.

Um marco do projeto perante o qual disse sentir "humildade" dada a dimensão e "orgulho" pelo trabalho de equipa já realizado.

O diretor-geral da Total minimizou a queda do preço do petróleo (da casa dos 60 dólares por barril de Brent para cerca de 40 dólares, desde há um ano), uma das variáveis que define a sustentabilidade do projeto, sublinhando que este é um empreendimento para o longo prazo e que o gás natural é um combustível de transição no cenário de mudanças energéticas e abandono dos recursos fósseis.

A exploração das reservas Golfinho e Atum deverá durar 25 anos e há outras jazidas na Área 1 por desenvolver.

Bescond minimizou também os ataques armados que há dois anos e meio afetam a província de Cabo Delgado, sublinhando que nunca visaram o recinto de construção do empreendimento.

"Sentimo-nos orgulhosos como país em poder ter em Moçambique o maior investimento em África", referiu o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, na mesma visita de hoje a Afungi.

Este é também "o maior investimento no país pós-independência" e o governante disse que o objetivo é que seja "um projeto transformador", ou seja, "não permitir que Moçambique só exporte", mas alimentar novas indústrias e empreendimentos.

"Estamos preocupados em criar condições que promovam à volta do projeto na nossa economia o desenvolvimento de outros setores", concluiu.