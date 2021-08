Frederico Morais fecha circuito da Liga Mundial de Surf no 10.º lugar

`Kikas` conquistou 20.790 pontos ao longo da época, marcada por várias alterações nas etapas inicialmente agendadas, que levaram, entre várias outras contrariedades, ao cancelamento da prova portuguesa, em Peniche, devido à pandemia de covid-19.

Com o cancelamento da etapa do Taiti, anunciado apenas na quinta-feira, a prova mexicana serviu para fazer todas as contas em relação à qualificação para a nova finalíssima, num novo formato que estreia este ano, e onde apenas vão competir os cinco primeiros da classificação masculina, e também para a requalificação.

O atleta luso chegou ao México no 11.º posto e, ao alcançar os `quartos`, conseguiu ultrapassar no ranking final o havaiano John John Florence, bicampeão mundial que tem falhado vários eventos esta temporada por causa de lesões.

Em 2017, no seu ano de estreia entre a elite mundial de surf, Frederico Morais ficou no 14.º lugar, que era, até agora, o seu melhor resultado.

Frederico Morais foi eliminado nos quartos de final do Open do México, prova da Liga Mundial de Surf, ao perder com o australiano Jack Robinson.

`Kikas` terminou a sua bateria com 12,60 pontos (5,00 e 7,60 nas duas melhores ondas), ficando atrás de Robinson, que conseguiu 14,06 (6,83 e 7,23).

Na primeira prova depois de ter falhado os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido a um teste positivo ao novo coronavírus, Frederico Morais conseguiu a segunda melhor prestação da temporada, depois das meias-finais no Narrabeen Classic, na Austrália.