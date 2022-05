Giro. Van Der Poel vence etapa inaugural e é o primeiro líder

Van Der Poel, que em 2021 também liderou a Volta a França, cumpriu os 195 quilómetros entre Budapeste e Visegrád em 4:35.28 horas, batendo sobre a meta o eritreu Biniam Ghirmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), segundo, e o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terceiro.Na geral, o neerlandês aproveita as bonificações da chegada para liderar com quatro segundos para Girmay e seis para Bilbao, com vários corredores a 10, incluindo o favorito à vitória final Richard Carapaz (INEOS), sexto na tirada. O português João Almeida (UAE Emirates), outro candidato, foi 14.º, a quatro segundos, e ocupa o mesmo posto, a 14 da camisola rosa.Depois do arranque na capital húngara, e perante milhares de pessoas na estrada, vestidas de rosa ou a fazer coreografias alusivas à prova, a primeira fuga deste Giro pertenceu a dois italianos da Drone Hopper-Androni Giocattoli, Mattia Bais e Filippo Tagliani, que chegaram a ter mais de 10 minutos de vantagem e foram alcançados nos últimos 14 quilómetros.Sem grande história até lá, os últimos 5.500 metros concentravam as atenções, dado que o perfil ‘escarpado’ fazia antever uma batalha entre ‘puncheurs’ e homens rápidos, com teórica desvantagem para os ‘sprinters’.Se o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) confirmou as suspeitas, o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) ia desafiando o esperado ao surgir ao lado dos mais fortes na ascensão final.Ainda assim, o australiano falhou a luta por nova vitória numa etapa da ‘corsa rosa’ ao seguir direto contra Girmay, ficando arredado do ‘sprint’ devido a queda.Depois de seguir na roda do eritreu, Van Der Poel acabou por se impor nos últimos 50 metros, mas teve de ‘suar’ para vencer o surpreendente africano, vencedor da Gent-Wevelgem, e confirmar o que todos esperavam.Ainda assim, o 17.º vencedor de uma etapa do Giro pelos Países Baixos juntou a ‘maglia rosa’, de líder, à amarela que tinha logrado no Tour, em que também se estreou com a liderança, então conseguida à segunda tirada.O vencedor da Volta a Flandres em 2020 e 2022 fica num grupo restrito de ciclistas que lograram liderar as duas provas à primeira participação, ao lado de lendas como Fausto Coppi, Jacques Anquetil ou Bernard Hinault, mas também do colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), também presente mas longe da discussão da tirada, e é o terceiro neerlandês a consegui-lo após Wim van Est e Erik Breukink.“É incrível vestir a rosa depois da amarela, vamos ver o que o ‘crono’ trará. [...] Sabia que seria difícil deixar para trás os ‘sprinters’, mesmo com uma subida dura. Tinha boas hipóteses, mas custou”, admitiu, no final da prova.O ciclista de 27 anos disse mesmo que o ‘sprint’ foi “muito justo, com as pernas muito pesadas”, mas que está “muito feliz” com a vitória, que além da rosa lhe dá as camisolas dos pontos e da montanha.Só não tem a de melhor jovem, uma tabela liderada por Girmay e na qual João Almeida é quarto, após cortar a meta em 14.º e ceder quatro segundos para alguns dos favoritos.Um deles é Richard Carapaz, em sexto, bem como os neerlandeses Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo), um dia antes da sua especialidade, o ‘crono’.Colegas de equipa e compatriotas de Almeida, Rui Costa chegou em 108.º, a 2.19 minutos do vencedor, e Rui Oliveira em 150.º, a 5.11, depois do trabalho em prol dos líderes.No sábado, a segunda de três etapas na Hungria é um contrarrelógio individual de 9.200 metros em Budapeste, com uma subida categorizada de quarta categoria no final.