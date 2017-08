Gonçalo Mansinho chega ao terceiro combate e termina em nono

Lusa 28 Ago, 2017, 12:17 / atualizado em 28 Ago, 2017, 12:17 | LUSA-INBOX

Neste primeiro dia, dedicado às categorias mais leves, Portugal teve nos `tatamis` Mansinho (-60 kg), mas também Joana Diogo (-48 kg), eliminada ao segundo duelo, e Maria Siderot (-48 kg), com derrota no primeiro combate.

Gonçalo Mansinho, de 24 anos, seria sempre um `outsider`, em virtude da sua posição no `ranking` mundial, com um `modesto` 194.º posto, mas o judoca luso foi feliz no sorteio e bateu os oponentes iniciais.

Primeiro bateu por waza-ari Isaac Croes, de Aruba, 222.º do mundo, depois novamente por waza-ari o checo David Pulkrabek (119.º), já no ponto de ouro (prolongamento, 5.51 minutos), excedidos os quatro minutos regulamentares.

Ao terceiro combate, a tarefa adivinha-se `hercúlea` e Gonçalo Mansinho não resistiu mais do que 30 segundos diante do azeri Orkhan Safarov (sexto do mundo e medalha de bronze nos Mundiais de 2013), que projetou o português para `ippon`.

Em femininos, com as duas judocas lusas a combaterem nos -48 kg, Joana Diogo (33.ª) venceu a camaronesa Philomene Bata (42.ª), por `ippon`, mas perdeu com a israelita Noa Minsker (10.ª), por `waza-ari`, e Maria Siderot (25.ª) `tombou` frente à russa Irina Dolgova (14.ª), por `waza-ari`.

Portugal está na capital húngara com 15 judocas e na terça-feira entram em prova Joana Ramos e Leandra Freitas, nos -52 kg, e Sergiu Oleinic e João Crisóstomo, nos -66 kg.

Joana Ramos, 24.ª no `ranking` mundial, é um dos nomes mais experientes do judo português, com duas medalhas em Europeus (prata e bronze), e, a par de Telma Monteiro, sempre com objetivos ambiciosos.

Telma, que não será cabeça de série, é 35.ª face à paragem competitiva que teve, devido a lesão, apenas entrará em combate na quarta-feira, defrontando no duelo inaugural a holandesa Margriet Bergstra (21.ª). Se vencer, encontrará de seguida a campeã olímpica dos -57 kg, a brasileira Rafaela Silva (quarta no `ranking` mundial).