Governo está a estudar mudanças na liderança do INEM

"Se há algo que precisa de ser refundado é o INEM. É uma dimensão absolutamente fundamental na capacidade de resposta na saúde", afirmou a governante, que está hoje a ser ouvida na comissão parlamentar de Saúde.

A ministra disse que já se reuniu diversas vezes com o presidente do instituto, Luís Meira, acrescentando que a possibilidade de mudanças na direção "não é contra ninguém, mas a favor do INEM".

Ouvido na terça-feira na comissão parlamentar de Saúde, Luís Meira disse não estar "agarrado ao lugar" e que, se a ministra da Saúde entendesse demiti-lo, deixaria as funções "sem qualquer problema".

O responsável admitiu que a degradação do serviço "é inegável" e defendeu a necessidade de um reforço orçamental para o INEM, alegando que as verbas para o instituto têm representado apenas 1% dos gastos em saúde.