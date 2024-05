Governo russo classifica Yekaterina Duntsova como agente do estrangeiro

A mulher foi acusada de "difusão de informação falsa destinada a criar uma imagem negativa da Federação Russa".

Em comunicado, o Ministério acrescentou que Duntsova também se declarava "contra a operação militar especial na Ucrânia".

As acusações incluem ainda a de colaboração com um movimento declarado "indesejável" no território russo e ter integrado um projeto organizado por outro "agente estrangeiro".

Segundo uma lei de 2019, a partir de agora Duntsova tem de classificar todos os seus trabalhos como tendo sido elaborados por um "agente do estrangeiro", designação que também vai ser feita por todos os meios russos que escrevam sobre ela.

A Comissão Eleitoral Central russa não inscreveu Duntsova como candidata presidencial, o que a impediu de recolher assinaturas para concorrer.

Também hoje, este Ministério declarou como "agente estrangeiro" o movimento `Regresso a casa`, das esposas dos mobilizados russos para a invasão da Ucrânia, e a sua dirigente, Maria Andreeva.