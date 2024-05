Grupo Vista Alegre manteve lucro de 1,5 milhões de euros no 1.º trimestre

"O resultado líquido dos primeiros três meses do ano 2024, à semelhança do exercício de março 2023, situou-se em cerca de 1,5 milhões de euros", refere em comunicado.

O volume de vendas consolidado do Grupo Vista Alegre ficou nos 30,7 milhões de euros no final de março, menos 1,2% que o valor do primeiro trimestre do ano passado (31,1 milhões de euros).

"Os produtos marca do Grupo, Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, apresentaram uma evolução favorável no retalho (físico e `online`) a nível nacional e internacional tendo crescido 8,4% face ao mesmo período do ano 2023", especifica o comunicado.

Dando continuidade à sua estratégia, o Grupo vem "consolidando posição em mercados, como os EUA com um crescimento de 23%, e expandindo a marca para novos mercados como República Checa, Noruega e Emirados Árabes Unidos".

Na análise do comportamento por segmentos, é dado "destaque positivo para o crescimento de 25,0% das receitas na faiança face às receitas de março de 2023", para 4,5 milhões de euros.

Já na porcelana, registou-se um decréscimo na venda de produtos de `private label` e no canal horeca (hotelaria e restauração), "originando a redução de 16,5% do volume de vendas neste segmento face ao período homólogo", para 9,5 milhões de euros.

O segmento com maior valor é o grés, atingindo vendas de 13,3 milhões de euros, o que representa mais 4,7% que no primeiro trimestre de 2023.

A empresa refere no comunicado que, no 1º trimestre de 2024, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 6,5 milhões de euros, um crescimento de 5,0% face ao período homólogo.

O mercado externo representa 74,1% do volume de negócios da Vista Alegre, com 22,8 milhões de euros de vendas, sendo Alemanha, França, Espanha e Itália, na Europa, e os EUA e Brasil os maiores contribuidores.

Até final de março, o investimento foi de 1,9 milhões de euros "maioritariamente direcionado para a descarbonização, no sentido de alcançar uma maior sustentabilidade nos processos produtivos e redução da pegada carbónica das fábricas do Grupo Vista Alegre", explica.

O grupo Vista Alegre refere ainda a redução da dívida bruta consolidada em 6,8 milhões de euros face a dezembro de 2023, para 81,8 milhões de euros.