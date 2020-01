Guiné-Bissau. Presidente eleito "não terá poder político real" jogando "carta da divisão"

"Umaro Sissoco Embaló [...] tem a noção clara que não pode nem vai conseguir ter poder político real dentro do país continuando a jogar a carta da divisão e fazendo uma política em que luta contra o Governo", disse Fernando Jorge Cardoso, apontando os sinais nesse sentido dados nas primeiras declarações públicas do Presidente eleito.

No seu discurso de vitória, Sissoco Embaló afirmou-se como o Presidente de todos os guineenses deixando apelos à união.

O professor universitário e especialista em estudos africanos analisava, em declarações à agência Lusa, a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, realizada no domingo, e cujos resultados deram a vitória a Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), com 53,55% dos votos.

O candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC), força política que controla o Governo do país, obteve 46,45% dos votos.

Por outro lado, confrontado com as declarações de Domingos Simões Pereira sobre a alegada existência de irregularidades na votação, Fernando Jorge Cardoso assinalou "a prudência" do candidato derrotado ao não anunciar uma eventual impugnação dos resultados, apontando que a diferença entre as duas candidaturas se situa entre 20 mil a 30 mil votos.

"Vai ter de analisar se os factos são absolutamente insofismáveis e demonstráveis de maneira a que haja 20 mil a 30 mil votos que sejam anulados. É uma ordem de grandeza quantitativa que seguramente ele, que é um político experimentado e uma pessoa inteligente, vai tomar em consideração. Não vale a pena estar a apresentar-se como mais um dos perdedores que protestam porque perderam sem terem uma base forte de argumentação", disse.

Sublinhando que não conhece pessoalmente qualquer dos candidatos, Fernando Jorge Cardoso adiantou que demonstraram ser "claramente dois políticos" e sustentou que Domingos Simões Pereira deve pensar "muito bem" se quer voltar a ser primeiro-ministro ou se vai ficar na reserva e indicar alguém do PAIGC para ser primeiro-ministro.

Porque, de acordo com o professor universitário, o atual primeiro-ministro, Aristides Gomes, indicado pelo PAIGC e que anunciou a sua saída em caso de derrota de Domingos Simões Pereira, "terá de se demitir" para não perder "completamente a face".

O professor universitário considerou ainda que estas eleições presidenciais estão a ser apresentadas como "aquilo que não são".

"São eleições presidenciais, quem Governa a Guiné-Bissau é o Governo", disse, lembrando que o executivo é atualmente do PAIGC.

Por outro lado, Fernando Jorge Cardoso rejeita as "análises tremendistas" de que o Presidente eleito representa "o Islão radical contra os cristãos e a sociedade ocidental".

"Umaro Sissoco Embaló foi primeiro-ministro do PAIGC, é casado com uma católica e o islão na Guiné-Bissau não é radical. O que aconteceu foi uma campanha eleitoral em que Umaro Embaló usou todos os trunfos que podia. Utilizou a carta regional, ética e religiosa para conseguir votos tal como Domingos Simões Pereira utilizou outras cartas, como a sua proximidade a investidores e aliados internacionais e regionais", apontou.

Com os resultados a serem reconhecidos pelas principais organizações internacionais, o especialista em estudos africanos considera que Umaro Sissoco Embaló tem que se apresentar "como um Presidente apaziguador, que não vai continuar a insistir em fatores divisionistas e vai procurar unir o país e entrar numa nova fase em que o nome dele fique ligado a crescimento económico e social na Guiné-Bissau".