Ibersol passa de lucros a prejuízos de cerca de 900 mil euros no 1º trimestre

O grupo, que apontou uma redução de 1,1 milhões de euros nos resultados no período em análise, face a 2023, indicou que, "na sequência da venda da operação da Burger King em Portugal e Espanha no final do mês de novembro de 2022, a atividade dos restaurantes Burger King é reportada como `operação descontinuada` em termos de reporte de informação financeira até à conclusão da alienação de um restaurante que está previsto venha a ocorrer no início de 2025, após se terem alienado 8 unidades no decurso deste exercício".

Segundo a Ibersol, "apesar da progressiva contenção do consumo por parte das famílias, que conduziu a um ambiente concorrencial mais dinâmico no setor da restauração, o volume de negócios cresceu cerca de 10% impulsionado também pela abertura de novos restaurantes".

Assim, destacou, o volume de negócios das "operações continuadas" atingiu, nos primeiros três meses de 2024, 98,2 milhões de euros que compara com 89,6 milhões de euros no período homólogo, no qual, no âmbito do processo de transferência dos restaurantes Burger King alienados no final de 2022, foram prestados serviços e realizadas vendas de mercadorias não recorrentes".

A Ibersol destacou que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) no primeiro trimestre de 2024, foi de 17,4 milhões de euros, um aumento de 37% face a igual período de 2023.

Segundo a Ibersol, durante o trimestre, "verificou-se o encerramento definitivo de 2 unidades franquiadas da Pans em Espanha e 2 encerramentos de unidades próprias em Portugal", sendo que "ainda no âmbito do processo de venda dos restaurantes Burger King operados em espaços concessionados, foi concluída em janeiro a alienação de 15 pontos de venda (8 restaurantes Burger King e 7 cafetarias no âmbito dos contratos de exploração destes espaços), passando o grupo a operar temporariamente apenas um restaurante Burger King localizado no Aeroporto da Madeira".

No final do trimestre, o número total de unidades do grupo era de 490 (433 próprias e 57 franquiadas), revelou.

No final do primeiro trimestre, a dívida líquida da Ibersol ascendia a 80,7 milhões de euros, um crescimento de 13 milhões de euros face ao valor em dívida no final de 2023 (67 milhões de euros), indicou.