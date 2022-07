Inês Henriques 13.ª nos 35 km marcha, Vitória Oliveira 19.ª

Na sua 10.ª presença em campeonatos do mundo, Inês Henriques, que já foi recordista dos extintos 50 quilómetros, terminou no 13.º posto a estreia dos 35, em 2:51.12 horas, a 11.56 minutos da vencedora, a peruana Kimberly García León, que juntou o título desta distância ao dos 20, conquistado na passada segunda-feira.



García León cumpriu as 35 voltas ao circuito urbano nas imediações do estádio Autzen, em Eugene, em 2:39.16 horas, na repetição do pódio da distância mais curta, com a polaca Katarzyna Zdzieblo e a chinesa Shijie Qieyang nas segunda e terceira posições, respetivamente, em 2:40.03 e 2:40.37.



Inês Henriques, que tinha sido 35.ª nos 20 quilómetros, no primeiro dia de competições, em Eugene2022, em 15 de julho, melhorou o resultado nos 35, ficando à frente de Vitória Oliveira, que concluiu a distância no 19.º posto, em 2:57.37 horas.



A terceira atleta lusa presente, Sandra Silva, concluiu a prova na 35.ª posição, com o tempo de 3:17.23 horas, a 38.07 minutos da vencedora.