Itália com 18 mortes e 122 novos casos nas últimas 24 horas

O total de pessoas infetadas é de 238.8333 desde que se confirmou o primeiro caso, a 21 de fevereiro, das quais 34.675 morreram.

O aumento de 18 mortos é o menor desde 01 de março, quando a pandemia começou a descontrolar-se em Itália e os 122 novos contágios são também o valor mais baixo de toda a crise sanitária no país.

Verificou-se ainda uma descida significativa de pacientes com covid-19 em Itália, agora com 19.573 atualmente infetados, sendo que 90% dos quais estão isolados em casa, com sintomas leves ou sem sintomas.

Ao mesmo tempo, o número de hospitalizados continua a descer, 1.853 pessoas estão internadas, 115 em unidades de cuidado intensivo, menos 12 do que na segunda-feira, o que reduz a pressão nos hospitais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.