Italiano Marco Bezzecchi vence GP de França de MotoGP

Na corrida disputada em Le Mans, 1.000.ª prova da história do Mundial, Bezzecchi terminou com o tempo de 41.37,970 minutos, com 4,2 segundos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi segundo, e 4,7 segundos em relação ao francês Johann Zarco (Ducati), terceiro.

No campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje caiu, continua a liderar, com 94 pontos, com Bezzecchi em segundo, a apenas um ponto de distância, enquanto Brad Binder (KTM) é terceiro, com 81.