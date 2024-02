Jogo entre Santa Clara e FC Porto será retomado entre 27 e 29 de fevereiro

"O jogo Santa Clara-FC Porto, a contar para a Taça de Portugal Placard, será concluído a 27, 28 ou 29 de fevereiro, datas para as quais já estavam previstos jogos da competição", refere a FPF em comunicado.

Esta data, entre 27 e 29 de fevereiro, era a prevista para a realização da primeira mão das meias-finais da competição.

Chuva persistente e vento complicaram a missão das duas equipas em praticar futebol nos 27 minutos em que se disputou o desafio, que seria interrompido pelo árbitro Gustavo Correia quando tentou fazer rolar a bola num charco na área portista.

Meia hora após a interrupção do mesmo, e cumprindo com o regulamento, o árbitro regressou ao relvado para testar a capacidade da bola em rolar em diferentes zonas do terreno, verificando que o mesmo estava impraticável.

Através da instalação sonora do estádio, os adeptos presentes no desafio, que está empatado 0-0, também foram avisados de que a partida não seria retomada hoje.