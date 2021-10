JPP divulga provas de que há 117.691 atos médicos em lista de espera na Madeira

"A bem da verdade e em pleno respeito pelos milhares de madeirenses que esperam anos e anos por uma cirurgia, exame ou consulta, informamos que publicaremos hoje, na íntegra, esses documentos", declarou Élvio Jesus numa iniciativa política.

O deputado recordou que quando o JPP confrontou o presidente do Governo Regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, com esta situação, num debate no parlamento madeirense, apresentando "documentos oficiais do Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram), que mostram os mais de 117.691 atos médicos por realizar, Miguel Albuquerque negou os números, considerando-os `treta`".

O parlamentar do JPP acrescentou que a postura do chefe do executivo regional de coligação PSD/CDS sobre esta matéria também coloca em causa a credibilidade do Sistema Regional de Saúde", visto que os dados são oficiais.

Élvio Sousa sublinhou que este problema "deve constituir uma prioridade do Governo Regional da Madeira".

"Neste capítulo, a Madeira é a única região do país que não cumpre, há cinco anos, esse direito fundamental do Serviço Regional de Saúde", apontou.

O deputado do JPP destacou que "tal situação não se deveu à pandemia" e é a "realidade de 2020", enunciando que existem 19.994 cirurgias em lista de espera, 44.684 consultas e 53.213 mil exames.

E complementou que, dos exames, mais de 30 mil são Tomografias Computorizadas (TAC), ressonâncias e ecografias, entre os quais 9.000 para cardiologia e o mesmo número para gastrenterologia.

"Esta é a dura realidade. Este é o verdadeiro drama de milhares e milhares de madeirenses e porto-santenses que aguardam anos por uma esperança, por uma oportunidade", opinou.

O líder da bancada do JPP na Assembleia da Madeira realçou que o partido compromete-se a "jamais silenciar esta situação que aflige milhares de madeirenses e porto-santenses que descontaram toda a vida".

Também sustentou que o partido não será "cúmplice da ocultação dos números que atestam a realidade", nem pretende defraudar a confiança que a população depositou no JPP.

Élvio Sousa defendeu ainda a importância de ser desencadeado "um trabalho sério de combate às listas de espera".

Por isso, indicou que o JPP já preparou e vai dar entrada ainda hoje de um projeto de resolução com vista a criar uma comissão de acompanhamento das listas de espera, uma medida que está prevista nos estatutos do Sesaram, "mas que, até à data, ainda não foi concretizada".

AMB // MCL