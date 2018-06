Partilhar o artigo Kakuma, o campo de refugiados com 2000 negócios que movimentam milhões de dólares Imprimir o artigo Kakuma, o campo de refugiados com 2000 negócios que movimentam milhões de dólares Enviar por email o artigo Kakuma, o campo de refugiados com 2000 negócios que movimentam milhões de dólares Aumentar a fonte do artigo Kakuma, o campo de refugiados com 2000 negócios que movimentam milhões de dólares Diminuir a fonte do artigo Kakuma, o campo de refugiados com 2000 negócios que movimentam milhões de dólares Ouvir o artigo Kakuma, o campo de refugiados com 2000 negócios que movimentam milhões de dólares

Tópicos:

Kakuma Quénia, TEDx,