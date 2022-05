Laboratório de Análises de Dopagem vai ser integrado no Instituto Dr. Ricardo Jorge

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a integração "é mais um passo no sentido de garantir a independência das organizações antidopagem relativamente ao setor do desporto" e vai "também ao encontro das determinações constantes da norma internacional de laboratórios da Agência Mundial Antidopagem (AMA)".

O LAD de Lisboa, uma unidade com autonomia técnica e científica que funciona junto do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), está suspenso desde abril de 2016 e perdeu a acreditação da AMA em outubro de 2018, face à não conformidade com os procedimentos internacionais.

Devido à suspensão, o laboratório está impedido de proceder à análise das amostras por parte de federações e organizações desportivas que tenham assinado o código mundial antidopagem.

O IPDJ assumiu a execução da "opção estratégica" do Governo na recuperação da acreditação do LAD junto da AMA, mas a auditoria final acabou por ser adiada em abril de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em abril de 2020, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, afirmou que o "investimento global para a reacreditação do laboratório ultrapassou os dois milhões de euros em três anos", entre contratações e remunerações, formação de técnicos em laboratórios estrangeiros, modernização do sistema de gestão e aquisição de equipamentos especializados.