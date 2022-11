Lacasse marca e dá segundo triunfo de sempre ao Benfica na Champions feminina

Em encontro disputado no Centro de Estágios do Seixal, o tento da internacional canadiana permitiu ao Benfica alcançar a sua segunda vitória de sempre em fases de grupos da `Champions`, depois de na época passada, na sua estreia nesta competição, ter vencido em casa das também suecas do Hacken por 2-1.

Com este resultado, o Benfica ascendeu ao terceiro lugar no grupo, com três pontos, relegando o Rosengard para o quarto e último, sem qualquer ponto. O Barcelona, que hoje venceu 3-0 na receção ao Bayern Munique, lidera, com nove pontos, enquanto as alemãs são segundas, com seis.