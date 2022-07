Lateral Sandro Cruz emprestado pelo Benfica ao Desportivo de Chaves

Na nota publicada na rede social Facebook, o clube flaviense destacou que o defesa realizou 26 jogos na equipa B dos `encarnados` em 2021/22, no segundo escalão, e que foi chamado à equipa principal, na qual realizou duas partidas a titular.

"O defesa esquerdo, de 21 anos, nasceu na cidade de Braga e iniciou o seu percurso na formação do Sporting de Braga. Do Minho, seguiu para o Benfica, clube onde foi campeão nacional nas categorias de sub-15, sub-17 e sub-19", referiu ainda o conjunto de Trás-os-Montes.

Sandro Cruz já está às ordens do técnico Vítor Campelos, acrescentou.

Por seu lado, o Benfica informou que o jogador segue para o Desportivo de Chaves por empréstimo, com duração de uma época.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Grupo Desportivo de Chaves para a cedência por empréstimo, até final da época desportiva de 2022/23, do atleta Sandro Cruz", refere o clube no seu sítio oficial.

A formação de Chaves, que regressa esta temporada à I Liga, já contratou no mercado de transferências em curso o guarda-redes Rodrigo Moura (ex-Trofense), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria), o lateral-esquerdo Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) o médio Hélder Morim (ex-Leixões) e o avançado Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda).