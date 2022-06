Leclerc conquista "pole" histórica em Baku e ultrapassa Verstappen

Leclerc fez o tempo de 1.41,359 minutos e bateu o segundo classificado, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), por 0,282 segundos. O holandês Max Verstappen (Red Bull), campeão em título, foi terceiro, a 0,347 segundos.

O segundo Ferrari, conduzido pelo espanhol Carlos Sainz, foi quarto classificado, a 0,455 segundos. A partir daí, as diferenças face ao líder já se medem em segundos, pois o britânico George Russell (Mercedes), que voltou a ser o melhor `dos outros`, ficou a 1,353 segundos.

Esta foi a quarta `pole` consecutiva de Leclerc, que, contudo, não tem tirado partido da arrancar em primeiro, pois a Red Bull venceu as três últimas corridas.

Com esta marca, Leclerc chegou às 15 `poles` na carreira, sexta da temporada, ultrapassando Max Verstappen, que tem 14.

"Sabe bem. Todas as `poles` sabem bem, mas esta não esperava, porque a Red Bull estava forte. Consegui uma boa última volta", explicou o monegasco, que não vence desde a terceira jornada, na Austrália.

Leclerc assumiu que "a gestão de pneus será fundamental" para a corrida, pelo que será "interessante" ver como as equipas conseguem gerir as borrachas.

Verstappen, que chega a esta prova na liderança do campeonato, admitiu ter cometido "pequenos erros", pelo que não foi "o resultado que queria", mas acabou por ser "positivo para a equipa". O campeão mundial espera poder lutar pela vitória: "O nosso carro deve estar bom para muitas voltas".

Sérgio Pérez queixou-se de "um problema no motor", que o terá impedido de lutar pela `pole`, pois atrasou-se a sair da garagem e já não apanhou nenhum `cone de ar`.

"Será uma longa corrida e podem cometer-se muitos erros", disse ainda.

A sessão de qualificação desta tarde começou praticamente com uma situação de bandeiras vermelhas devido a um toque do canadiano Lance Stroll (Aston Martin) nas barreiras, que arrancou a roda dianteira direita do seu carro.

O GP do Azerbaijão é a oitava prova do campeonato.

Max Verstappen lidera o campeonato, com 125 pontos, mais nove do que Leclerc, que é segundo.