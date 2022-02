Leiria Cidade Europeia do Desporto quer mostrar que "desporto é fundamental na sociedade"

Ao longo do ano, o município de Leiria prevê realizar "entre 600 a 700 eventos desportivos", avançou à agência Lusa o vereador do Desporto, Carlos Palheira.

"Vamos ter eventos de várias categorias, do desporto inclusivo à alta competição, de modalidades mais conhecidas a menos conhecidas, de âmbito internacional, nacional, distrital ou regional, que podem envolver desde 200 praticantes a 10 ou 20 mil pessoas, como aconteceu agora na Taça da Liga", acrescentou.

Nos meses mais próximos, Leiria receberá, por exemplo, a Taça da Europa de Lançamentos, um `meeting` internacional de natação, o Rali Verde Pino, o Fórum Nacional de Treinadores de Futebol, mas Carlos Palheira reserva para mais tarde o anúncio de outros destaques da programação.

"Acima de tudo queremos elevar o valor social do desporto. Temos de assumir, de uma vez por todas, que o desporto é fundamental na sociedade e tem de ser aceite por toda a comunidade dessa maneira", afirma.

Leiria pretende aproveitar o título Cidade Europeia do Desporto para, "através dos valores do desporto contribuir para uma sociedade melhor", diz o vereador.

"Para lá da coesão do território, é muito importante a solidariedade, cooperação, amizade, respeito, tudo valores positivos que o desporto transmite", frisa.

A pandemia dificulta, contudo, não só a organização, mas também a previsão do envolvimento que acontecerá em 2022 na Leiria Cidade Europeia do Desporto.

"Não sabemos como vai evoluir. Na incerteza, as pessoas têm sempre algum grau de precaução na adesão às atividades. Temos de respeitar as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde e temos de ir ajustando as atividades em função do que for permitido", explica o vereador do Desporto.

Em todo o caso, "as expectativas são as melhores", porque em Leiria "a adesão à prática desportiva está muito igual, ou até ligeiramente acima, à que se verificava em 2019":

"Tivemos apenas um pequeno clube que fechou portas, mas abriram cinco. Por aí já vemos a expressão do desporto no concelho".

Antes da pandemia, em números medidos - "e não estimados", frisa Carlos Palheira -, um estudo indicava que 57% da população de Leiria (atualmente 128 mil pessoas) praticava "alguma forma de atividade física, formal ou informalmente".

"É um valor estratosférico, que nos deixa muito contentes. É o dobro da média nacional", nota o vereador, lembrando que, no município, "há cerca de 1.500 pessoas em escolas de dança, mais de 2.000 inscritos no `Viver Activo` [programa municipal de atividade física para maiores de 55 anos], 10.000 pessoas inscritas nas piscinas, 6.000 federados com menos de 10 anos e 7.000 com mais de 10 anos, e cerca de 20 mil pessoas inscritas, com quotas em dia, em ginásios". O concelho tem ainda 154 clubes, 80 dos quais com desporto federado.

A gala de arranque da Cidade Europeia do Desporto realiza-se no centro de Leiria, a partir das 21:30 de sábado, e além do desfile das cerca de oito centenas de atletas de todas as modalidades praticadas no concelho, há várias exibições previstas, que vão da ginástica à equitação.

Em paralelo, será feita uma ligação entre o desporto e a música - Leiria é também Cidade Criativa UNESCO para a música -, com participação da Orquestra Jazz de Leiria, Coro Ninfas do Lis e outros convidados.

"Queremos mostrar o que se faz por cá e surpreender o público. As estrelas vão ser as pessoas de Leiria", sublinha o vereador.