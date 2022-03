Leste da Austrália prepara-se para novas inundações

Os serviços meteorológicos australianos emitiram um alerta para possíveis inundações no estado de Queensland, no nordeste do país, onde 13 pessoas morreram na semana passada devido ao mau tempo.

Um aumento repentino nos níveis de água é esperado em Brisbane, capital do estado de Queensland, onde vivem 2,6 milhões de pessoas.

Chuvas e ventos fortes e saraivadas também devem atingir o estado vizinho de Nova Gales do Sul, incluindo a cidade de Lismore, que sofreu inundações recorde na semana passada, forçando a retirada de moradores que se tinham refugiado em telhados.

O número de mortos pelas enchentes na Nova Gales do Sul subiu para cinco, depois do corpo de um homem ter sido encontrado no sábado.

Moradores de algumas áreas devastadas pelas inundações usaram as redes sociais para denunciar a falta de recursos humanos para ajudar a reparar os danos.

O ministro da Defesa australiano, Peter Dutton, disse já estar "absolutamente satisfeito com a resposta" das autoridades.

"Viemos em força e iremos aumentar drasticamente o número de efetivos", disse o ministro, prometendo enviar cinco mil soldados para o terreno nos próximos dias.

Na quinta-feira, os serviços de emergência da Austrália tinham ordenado a retirada de 200 mil pessoas dos locais onde habitam devido às fortes chuvas que se faziam sentir na costa leste do país.

A Austrália tem sido afetada nos últimos anos por vários fenómenos relacionados com o aquecimento global: os incêndios devido ao calor e as inundações provocadas pela forte precipitação têm sido frequentes.