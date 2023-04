Líder de Taiwan vai renovar apoio a "aliado diplomático" Belize

Tsai chegou às 23h00 em Lisboa de domingo, ao aeroporto internacional da Cidade do Belize, onde foi recebida com honras militares.

Os dois líderes deverão reafirmar a aliança entre os dois países, depois de as Honduras terem rompido, a 26 de março, as relações diplomáticas com Taipé para reconhecerem Pequim.

A Guatemala e o Belize são os últimos aliados de Taiwan na América Central, sendo o governo da ilha atualmente reconhecido por 13 países.

Na Guatemala, no domingo, Tsai Ing-wen prometeu que "Taiwan vai continuar a apoiar o desenvolvimento substancial e a longo prazo dos aliados diplomáticos" face às ameaças chinesas, renovando o compromisso de Taiwan com os valores democráticos no cenário mundial.

Na sexta-feira, a líder e o homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, tinham reafirmado os laços entre os dois países.

Antes de regressar a Taiwan, Tsai tem prevista uma paragem na Califórnia (oeste), onde se poderá encontrar com o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. As autoridades taiwanesas não confirmaram o encontro.

Na quarta-feira, a China ameaçou adotar "contramedidas resolutas", caso Tsai Ing-wen se reúna com McCarthy.