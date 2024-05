Líderes dos países bálticos qualificam anúncio russo de manobras nucleares de "táticas de medo"

A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, afirmou em conferência de imprensa após receber em Riga o chanceler alemão Olaf Scholz, acompanhada pelas homólogas da Letónia e Lituânia, que as declarações do Presidente russo Vladimir Putin não constituem nada de novo e "foram feitas para fazer questionar as decisões" de apoiar a Ucrânia.

A primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, afirmou que as ameaças do Kremlin são dirigidas aos países que planeiam assistir em junho na Suíça à conferência de paz sobre a Ucrânia.

Por sua vez, Scholz recordou que a Alemanha e aliados referiram por diversas ocasiões que as ameaças nucleares são inaceitáveis.

A chefe do governo lituano, Ingrida Simonyte, defendeu por sua vez o "pleno apoio à Ucrânia, custe o que custar a vitória".

As líderes bálticas também abordaram a melhor forma de financiamento as indústrias nacionais de armamento, incluindo através do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do setor privado.

Scholz também assinalou a utilização plena do Fundo de Assistência à Ucrânia, avaliado em cinco mil milhões de euros para 2024, e o consenso, segundo disse, para que 90% dos juros dos ativos russos congelados em território da União Europeia sejam utilizados para financiar a ajuda militar à Ucrânia.