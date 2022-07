Lorène Bazolo conquista medalha de bronze nos 200 metros

Bazolo, de 39 anos, foi batida pela egípcia Bassant Hemida, com um tempo de 22,47, seguida da cipriota Olivia Fotopoulou, com 23,01, enquanto a portuguesa correu em 23,20, longe da melhor marca pessoal da época, os 23,09, e do recorde nacional, 22,64.

Portugal tem agora 20 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.