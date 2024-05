Lucros do Banco do Fomento crescem para 27,8 milhões de euros em 2023

"O Banco Português de Fomento encerrou o ano de 2023 com um resultado líquido consolidado de 27,8 milhões de euros, refletindo um aumento de 24,7 milhões de euros face ao ano anterior (3 milhões de euros em 2022)" com o contributo do produto bancário, além do efeito de menores provisões e imparidades, destacou.

Segundo a instituição, o seu produto bancário aumentou 54,8%, alcançando 53,9 milhões de euros, "resultado que foi impulsionado por uma melhoria na margem financeira e por ganhos em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial", sendo que, "os ganhos em operações financeiras e os resultados por equivalência patrimonial" cresceram 3,9 milhões de euros e 2,1 milhões de euros, respetivamente.

No ano passado, "a gestão de fundos continuou a ser a principal atividade do BPF, representando uma contribuição significativa de 31 milhões de euros para o produto bancário, o que corresponde a 57,44% do total", revelou.

Já a margem financeira registou uma variação positiva de 11,9 milhões de euros, alcançando 13,2 milhões de euros, indicou.

O BPF disse ainda que os seus custos operacionais e estruturais registaram um aumento de 1,5 milhões de euros em relação a 2022, para cerca de 18,4 milhões de euros, "refletindo parcialmente o início do processo de transformação do banco e a expansão do quadro de colaboradores".

Por sua vez, a rubrica de provisões e imparidades "apresentou uma melhoria acentuada" com uma variação positiva de 11,8 milhões de euros, explicou.

Já em termos individuais, a atividade do BPF gerou, no ano passado, um resultado líquido positivo de 22,5 milhões de euros, que compara com prejuízos no ano anterior.

"Os capitais próprios do BPF no final de 2023 foram de 567,8 milhões de euros, refletindo um aumento de 4,31% em relação a 2022", indicou.

Tendo em conta os resultados individuais, e "considerando a relevância de reforçar os capitais próprios do Banco para aumentar o apoio à economia nacional, a decisão da Assembleia Geral de Acionistas, sob proposta do Conselho de Administração do BPF, aponta para a constituição de uma reserva de 12 milhões de euros, destinada a suportar dotações de futuros instrumentos de apoio à economia nacional".

Além disso, foi decidido pelos acionistas que parte significativa dos resultados do exercício de 2023 passasse para resultados transitados, depois da constituição da reserva legal obrigatória de 2,25 milhões de euros, tendo deliberado uma distribuição de dividendos de 1,7 milhões de euros.

O BPF revelou ainda que iniciou no ano passado "uma significativa transformação organizacional com a incorporação de aproximadamente 50 novos colaboradores", que "só efetivamente começaram a exercer as suas funções no início de 2024, devido ao atraso na aprovação do Plano de Atividades e Orçamento", nas áreas de negócio, gestão de risco, tecnologia, validação de modelos, gestão de informação, conformidade e sustentabilidade.