Malásia quer facilitar adesão de Timor-Leste à ASEAN

"A Malásia facilitará a adesão de Timor-Leste como membro pleno da organização. Isto em conformidade com a admissão, de princípio, anunciada pelos líderes em 2022", disse Tengku Zafrul Aziz.

O ministro, que chegou quinta-feira a Díli para uma visita de trabalho, falava na cerimónia de assinatura de um acordo entre a Weststar-Gap Aviation, constituída pela West Aviations da Malásia e a Timor GAP (empresa petrolífera timorense), e a australiana Santos para o fornecimento de serviços essenciais de transporte de helicóptero ao projeto Bayu-Undan.

Segundo o ministro, a Malásia, que assumiu no início do ano a presidência rotativa da ASEAN, está a "trabalhar diligentemente com os Estados-membros" da organização para "garantir que todos os processos e considerações necessários sejam concluídos".

"A ASEAN aguarda com expectativa mais demonstrações de prontidão de Timor-Leste para aderir aos acordos económicos do bloco e está preparada para fornecer apoio no desenvolvimento de capacidades", salientou, num discurso proferido na cerimónia.

Os estados-membros da ASEAN chegaram a um acordo de princípio em novembro de 2022 para integrar Timor-Leste na organização regional, passando o país a ter estatuto de observador e a poder participar em todas as reuniões, incluindo nas cimeiras.

A Presidência e o Governo timorense decidiram apontar o ano de 2025 para a concretização da adesão plena, tendo em conta o cumprimento de um roteiro, que exige o estabelecimento de acordos e missões diplomáticas, construção de infraestruturas e preparação de recursos humanos, entre outros.

A ASEAN foi criada em 1967 e tem como objetivo promover a cooperação entre os estados-membros para garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico, social e cultural da região.