Marcelo testou negativo e autoridades decidem que não fica em isolamento

"A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo acaba de comunicar à Presidência da República, que foi considerado de baixo risco o contacto que o Presidente da Republica teve, na segunda feira passada, com um elemento da Casa Civil (que veio a testar positivo ao SARS-CoV-2), pelo que não é necessário isolamento profilático. Na sequência desta decisão da Autoridade de Saúde, o Presidente da República, que já hoje testou negativo, retomou o seu programa de trabalho", pode ler-se numa nota no site da Presidência da República.

Numa nota anterior na página oficial da Presidência da República, podia ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa "teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã", encontrando-se por isso "em isolamento profilático preventivo" e a aguardar as diligências das autoridades de saúde, que estavam a proceder à análise de risco.

Segundo fonte de Belém, o contacto do Presidente da República com o referido elemento da sua Casa Civil foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".

Inicialmente, a SIC avançou que iria manter o debate televisivo de hoje entre os candidatos presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, mas o modelo ainda não estava definido, anunciou o pivot do Primeiro Jornal da estação.