Mau tempo na Alemanha causa pelo menos seis mortos e 30 desaparecidos

As autoridades municipais de Ahrweiler, no estado federal da Renânia-Palatinado, no sudoeste do país, confirmaram a morte de quatro pessoas e o desaparecimento de outras 30.

Dois bombeiros que trabalhavam no esforço de salvamento também morreram.

Pelo menos seis edifícios em Ahrweiler ruíram devido às chuvas, que afetaram ainda a estabilidade de outros 20, segundo as autoridades locais.