Merz convida Trump, Zelensky e NATO para reunião antes de cimeira com Putin

Em comunicado, o Governo alemão indicou que as negociações se concentrarão na "situação atual na Ucrânia, tendo em vista a reunião planeada" entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira no Alasca, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado.



Segundo Berlim, as negociações deverão focar-se em "outras opções de ação para pressionar a Rússia", bem como em "preparações para possíveis negociações de paz e questões relacionadas a reivindicações territoriais e segurança".