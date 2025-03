Miguel Macedo. PSD manifesta profundo pesar e recorda "homem bom"

"Foi com profundo pesar que o PSD recebeu hoje a notícia da morte de Miguel Macedo. Hoje, deixou-nos um homem bom", lamentou o PSD, em comunicado.

O ex-ministro social-democrata Miguel Macedo morreu hoje aos 65 anos, disse à Lusa fonte do PSD.

Militante do PSD, Miguel Macedo foi eleito deputado à Assembleia da República em diversos mandatos, pelo círculo de Braga. No Partido, foi secretário-geral entre abril de 2005 e outubro de 2007, e presidente do grupo parlamentar do PSD entre abril de 2010 e junho de 2011.

No Governo, destaca o PSD, foi secretário de Estado da Juventude de Aníbal Cavaco Silva, entre 1990 e 1991, e secretário de Estado da Justiça nos governos de coligação PSD/CDS-PP, entre 2002 e 2005. Foi ainda ministro da Administração Interna do XIX Governo Constitucional, entre 2011 e 2014.

O PSD considerou que "o país e a família social-democrata ficam mais pobres" e manifestou sentidas condolências à família e amigos.