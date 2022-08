Miguel Oliveira sai de 13.º para o GP de Inglaterra de MotoGP

O piloto luso, que não passou à segunda fase da qualificação (Q2), foi o terceiro mais rápido na Q1, falhando a passagem à fase seguinte por apenas 0,097 segundos.

Oliveira, que tinha sido o 14.º mais rápido nos treinos livres, fez a sua melhor volta em 1.58,853 minutos.

O francês Johann Zarco (Ducati) acabou por garantir a `pole position`, com o tempo de 1.57,767 minutos.

Esta é a segunda `pole` do piloto gaulês este ano, que já tinha sido o mais rápido na qualificação para o GP de Portugal, em 24 de abril, e a oitava da carreira em MotoGP.

Zarco bateu o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) por 0,098 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) a ficar em terceiro, a 0,164 segundos.

Miguel Oliveira acabou por ser o melhor representante da KTM, pois o seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder (KTM), foi o quarto mais rápido da Q1, a 0,079 segundos do português.

Já nos quartos treinos livres, em que os pilotos testam as afinações de corrida, o piloto natural da Costa de Caparica fez o quarto melhor tempo, dando indicações de ter bom ritmo de corrida.

O piloto luso chega a esta 12.ª ronda no 10.º lugar do campeonato, com 75 pontos, a 97 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que no domingo vai partir do quarto lugar da grelha em Silverstone.