Milhares no funeral de palestinianos mortos hoje em ataques israelitas

Uma multidão compacta de vários milhares de pessoas, incluindo atiradores encapuzados a disparar para o ar, reuniram-se no centro de Nablus para assistir aos funerais dos cinco palestinianos, relataram jornalistas da France Presse.

Estes palestinianos foram mortos num ataque israelita dirigido ao grupo armado palestiniano "Areen al-Ussoud" em Nablus, cidade no norte da Cisjordânia, território palestiniano ocupado por Israel desde 1967, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.

Um sexto palestiniano foi atingido mortalmente por munições reais na aldeia de Nabi Saleh, a norte de Ramala, depois de o exército israelita ter dito que tinha disparado contra um "suspeito que atirava um engenho explosivo", segundo a mesma fonte.

Na Cidade Velha de Nablus, o exército confirmou que tinha levado a cabo uma grande operação com a polícia contra o "quartel-general e uma oficina de fabrico de armas" do grupo "Areen al-Oussoud".

"Vários suspeitos armados foram baleados", disse em comunicado o exército, detalhando que "dezenas de palestinianos queimaram pneus e atiraram pedras" aos soldados que "retaliaram abrindo fogo".

Um líder dos combatentes palestinianos, Wadih Al-Houh, foi morto na operação, confirmou fonte do grupo.

Em campanha para as eleições legislativas antecipadas de 01 de novembro, o primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, disse que "Israel nunca deixará de agir pela sua segurança" e que o objetivo é "reduzir o terrorismo e garantir que isso não afeta os cidadãos israelitas".

O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, denunciou como um "crime de guerra" a operação israelita em Nablus, um reduto de grupos armados palestinianos.

"A rendição é o caminho da humilhação (...) Está na hora dos leões saírem da sua toca", disse o grupo Areen al-Oussoud, que conta com mais de 210 mil seguidores e é popular entre os jovens palestinianos, citado na página da organização no Telegram.

A violência aumentou nos últimos meses no norte da Cisjordânia, com as forças israelitas a intensificarem as operações em Nablus e Jenin, em represália por ataques anti-israelitas.

Estes ataques, muitas vezes pontuados por confrontos com a população palestiniana, deixaram mais de 100 mortos do lado palestiniano, o número mais elevado de vítimas mortais na Cisjordânia em quase sete anos, segundo a ONU.

Só desde o início de outubro, 25 palestinianos e dois soldados israelitas foram mortos, de acordo com uma contagem feita pela France-Presse.

