Ministra de Estado angolana anuncia "redinamização" dos programas de combate à pobreza e seca

A governante, empossada hoje no cargo, afirmou que o setor social ocupa um lugar central na agenda do novo executivo, garantindo trabalho articulado para que projetos centrais e locais possam ter impacto na vida da população.

"Sobretudo naquelas localizadas em regiões nevrálgicas, vamos trabalhar de forma afincada e redinamizar alguns programas, como o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, o Programa de Combate à Seca, o PIIM [Programa Integrado de Intervenção nos Municípios]", disse hoje aos jornalistas.

Programas de educação e saúde devem igualmente ser redinamizados: "Portanto, há um conjunto de desafios que nós temos de trabalhar em articulação com os setores para garantir a sua implementação", notou.

Falando à saída do Palácio Presidencial, em Luanda, onde foi empossada pelo Presidente angolano, João Lourenço, a governante assinalou que as referidas redinamizações dos programas visam a garantia do bem-estar das famílias, mulheres e jovens.

"Vamos procurar redinamizar para garantir a alavancagem e que mais famílias e mulheres e mais jovens possam ser impactadas efetivamente com estes programas em curso", realçou.

Segundo Dalva Ringote, a sua ação também estará voltada no aprofundamento da articulação e concertação com a sociedade civil, "sobretudo a juventude" e haver um espaço para "dialogar de forma sistemática e contínua".

"Vamos privilegiar a concertação e o dinamismo das cooperativas, sobretudo as do meio rural para que todos os entes possam beneficiar de todos os incentivos que o executivo tem colocado ao dispor da economia", rematou.

João Lourenço deu hoje posse aos 18 governadores das províncias angolanas, aos ministros de Estado, ministros e pessoal do seu gabinete tendo em vista a nova legislatura 2022-2027, após as quintas eleições gerais realizadas em 24 de agosto passado.