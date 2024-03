MNE português aponta "nova era de colaboração e segurança" com adesão da Suécia

Numa publicação na rede social X, o chefe da diplomacia portuguesa deu as boas vindas à Suécia, como 32.º membro da NATO, em sueco, português e inglês.

"Inicia-se agora uma nova era de colaboração e segurança para a Suécia e para os seus Aliados", acrescentou João Gomes Cravinho.

Também o Ministério da Defesa português publicou uma mensagem no X: "Mais um passo importante no reforço da segurança e defesa da Aliança. Bem-vinda Suécia", pode ler-se na nota do ministério liderado por Helena Carreiras.

O Presidente da República de Portugal também felicitou hoje o Rei da Suécia pela adesão do seu país à NATO, que considerou representar um "sólido reforço" de uma instituição fundamental para a segurança coletiva e para a manutenção da paz.

Numa nota oficial, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou o Rei Carlos XVI Gustavo e considerou que "o alargamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte à Suécia (...) representa um sólido reforço de uma estrutura que tem sido fundamental em matéria de segurança e defesa coletiva e de manutenção da Paz".

"Portugal, que apoiou sem reservas, de forma convicta e decidida a adesão da Suécia à NATO, congratula-se por este histórico alargamento, na firme certeza de que a integração do seu mais recente membro contribuirá para reforçar o pilar europeu de defesa no seio da Aliança Atlântica", referiu o chefe de Estado português.

A adesão da Suécia à NATO, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia e conseguida após dois anos de intensas negociações, ocorreu hoje após a Hungria -- um dos aliados, a par da Turquia, que colocou os maiores obstáculos -- ter depositado formalmente o protocolo de adesão em Washington.