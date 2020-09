MNE responde a embaixador dos EUA: quem toma as decisões é Portugal

"O Governo português regista as declarações [...]. Mas o ponto fundamental é este: em Portugal, quem toma as decisões são as autoridades portuguesas, que tomam as decisões que interessam a Portugal, no quadro da Constituição e da lei portuguesa e das competências que a lei atribui às diferentes às diferentes autoridades relevantes", afirmou Augusto Santos Silva.





entrevista do Embaixador George Glass ao semanário Expresso, em que defendeu que Portugal tem de escolher entre os "amigos e aliados" EUA e o "parceiro económico" China.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, comentava, em declarações à agência Lusa, a





Um dos focos da entrevista foi a nova tecnologia 5G. Glass referiu os EUA preferiam que Portugal não tivesse qualquer equipamento da Huawei e sublinhou que se a empresa chinesa entrar no 5G em Portugal, a relação na defesa entre Portugal e os Estados Unidos poderá sofrer mudanças.







O Embaixador norte-americano referiu que as consequências de Portugal escolher trabalhar com a China não serão de âmbito político, pelo menos no imediato, mas antes ao nível da Defesa e segurança, podendo influenciar a atividade da NATO ou a troca de informação classificada.







George Glass ameaçou ainda como o fim da distribuição de gás natural através de Sines se a construção do novo terminal for entregue à China.

c/ Lusa