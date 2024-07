Moçambique. Presidente da Frelimo diz que combate ao terrorismo é grande prioridade do partido

"O combate contra o terrorismo constitui uma das grandes prioridades do nosso manifesto eleitoral", afirmou Nyusi.

O líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) falava no discurso de encerramento da II da sessão extraordinária do Comité Central do partido no poder, que decorreu hoje na cidade da Matola, província de Maputo, com a aprovação do manifesto para as eleições gerais de 11 de outubro como único ponto da agenda.

"Graças ao empenho das nossas gloriosas Forças de Defesa e Segurança e ao apoio dos países amigos, estamos a desarticular a ação dos terroristas" que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, enfatizou o líder do partido no poder e Presidente da República.

Filipe Nyusi assinalou que a retirada em Cabo Delgado da Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM, na sigla em inglês) "não desmotiva" a luta contra os grupos armados, porque "a responsabilidade primária de defesa da pátria pertence aos moçambicanos".

"Reiteramos a necessidade de mais investimentos nas Forças de Defesa e Segurança, de modo a mantermos o compromisso inabalável de erradicar o terrorismo", sublinhou Nyusi.

No manifesto da Frelimo, hoje aprovado por unanimidade pelos membros do Comité Central, também é colocado o acento tónico no combate à criminalidade organizada, principalmente os raptos que assolam algumas cidades do país, adiantou.

O presidente da Frelimo avançou que os cinco pilares que suportam o manifesto do partido correspondem aos anseios da população moçambicana, pois o documento foi baseado na auscultação de vários segmentos da sociedade.

"Este manifesto exprime o compromisso genuíno e inabalável na satisfação das nobres aspirações dos moçambicanos no próximo quinquénio", em caso de vitória da Frelimo nas eleições, declarou .

"Demonstramos muita responsabilidade e sentido de missão na apreciação do manifesto eleitoral", frisou Filipe Nyusi.

O presidente da Frelimo sublinhou que o manifesto está apoiado nas seguintes prioridades: defesa da soberania, integridade territorial e unidade nacional, investimento no capital humano, bem como fortalecimento das instituições em áreas como saúde, educação, igualdade do género, juventude, desporto e cultura.

Assenta ainda na transformação estrutural da economia e melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos, gestão sustentável dos recursos naturais, desenvolvimento de infraestruturas resilientes às mudanças climáticas e consolidação de relações com a região, o continente e o resto do mundo.

Em forma de balanço, Filipe Nyusi salientou que o país manteve-se "viável" nos últimos anos, apesar de ter enfrentado múltiplos desafios no plano interno e externo.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.

O atual Presidente da República, Filipe Nyusi, no cargo desde 2014, já não pode concorrer, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.

O partido no poder escolheu Daniel Chapo para candidato às eleições presidenciais.