Moreirense promovido à I Liga e campeão do segundo escalão

Apesar dos golos de Ronaldo (37 minutos) e de Kewin Silva (75, na própria baliza) para os `tricolores`, os cónegos responderam com tentos de Alan (59 e 62), Kodisang (90) e Platiny (90+5), assegurando a promoção e o título de campeão a três rondas do final, somando 70 pontos contra 59 dos lisboetas, que estão na segunda posição.

Campeões da II Liga pela terceira vez na sua história, depois de 2001/02 e 2013/14, os minhotos vão participar na I Liga em 2023/24, naquela que será a 13.ª presença do clube de Moreira de Cónegos no principal escalão do futebol português.

Por seu lado, o Estrela da Amadora continua na luta pelo regresso ao convívio entre os `grandes`, mas poderá perder o segundo posto da II Liga no domingo, caso o Farense, terceiro, em posição de play-off, com menos dois pontos, vença na receção ao FC Porto B.