Nova linha SNS Grávida disponível a partir de sábado

Em comunicado, o Ministério da Saúde adiantou que este novo canal de atendimento direto de grávidas, acessível através do mesmo número do SNS 24, pretende dar "resposta à procura de urgências de ginecologia/obstetrícia, enquanto área em que se sentem maiores dificuldades no Serviço Nacional de Saúde" (SNS).

"A linha SNS Grávida está disponível a partir do dia 1 de junho para encaminhar as utentes para a urgência mais próxima da sua área de residência", refere o comunicado, que considera que a "resposta do Ministério da Saúde para o Plano de Verão é o SNS 24".

No que respeita às restantes urgências, o ministério recomenda aos utentes "ligar sempre para o SNS 24" (808242424), o que permitirá saber qual é o serviço mais próximo.

"O Ministério da Saúde está a trabalhar com base num planeamento mensal da rede do SNS e a operacionalizar todas as medidas contidas no plano de emergência da saúde com impacto nos sistemas pré-hospitalar e hospitalar de urgência e as demais unidades prestadoras de cuidados de saúde", salientou o comunicado.

A linha SNS Grávida é uma das medidas urgentes previstas no plano para a saúde que o Governo aprovou na quarta-feira, com o objetivo de organizar o circuito da grávida, em particular em situações de urgência, garantindo uma "resposta de qualidade e segurança".

"Através desta linha de atendimento, as grávidas terão acesso a profissionais qualificados e capacitados que estarão disponíveis para oferecer orientação personalizada, tranquilizando as gestantes e proporcionando-lhes confiança durante todo o processo de prestação de informação e direcionamento para unidades de saúde com capacidade efetiva de assistência", refere o plano.

PC // FPA

Lusa/Fim