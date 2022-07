Novak Djokovic convocado garante a melhor equipa Europa na Laver Cup em ténis

A competição, que se disputará entre 23 e 25 de setembro, e decorre desde 2017, tendo sido disputada em quatro ocasiões, opõe uma equipa da Europa a uma outra do Resto do Mundo, sendo que a primeira venceu todas as edições, pelo que lidera por 4-0.

Djokovic conquistou recentemente o seu 21.º título do `Grand Slam`, em Wimbledon, Londres, ficando a um do recorde do espanhol Nadal e com mais um do que o suíço Federer, cuja empresa organiza a Laver Cup. O escocês Murray tem três títulos `major`.

Junto, o quarteto venceu 66 dos últimos 76 `Grand Slam` e todos já passaram pela liderança do ranking mundial ATP.

O candiano Felix Auger-Aliassime, o norte-americano Taylor Fritz e o argentino Diego Schwartzman são os tenistas já confirmados na equipa Resto do Mundo.