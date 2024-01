Novo ataque contra embarcação frente ao Iémen sem vítimas - Marinha britânica

Às primeiras horas de hoje, os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram posições dos Huthis em diversas regiões do país do Médio Oriente.

A entidade da Marinha britânica de operações marítimas comerciais (UKMTO) revelou num alerta que o míssil foi lançado contra uma embarcação que se encontrava a 90 milhas náuticas a sudeste de Aden, e que acabou por impactar na água a cerca de 500 metros do barco.

O ataque, segundo a UKMTO, terá sido acompanhado "por três pequenas embarcações" e o capitão do barco informou não existirem danos e que seguia em direção ao porto de escala.

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram esta madrugada 73 bombardeiros contra posições militares dos Huthis em várias províncias do Iémen, provocando cinco baixas segundo responsáveis do movimento que controla grande parte do país.

Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Bahrein, Canadá, Países Baixos, Dinamarca, Nova Zelândia e Coreia do Sul emitiram um comunicado conjunto onde justificam a ação em nome da defesa do comércio internacional e dos navios que transitam pelo mar Vermelho, onde circula cerca de 15% do comércio marítimo global.

Na sequência destes bombardeamentos, os Huthis declararam "guerra aberta" contra os Estados Unidos e Reino Unido, e reivindicaram o lançamento de uma salva de mísseis contra os seus navios de guerra presentes no mar Vermelho, onde os dois países ocidentais lideram uma coligação naval para proteger os navios mercantes da zona.