Oficial. Pizzi duas épocas no Al Wahda

Num vídeo publicado nas redes sociais, o clube assinala a chegada do médio português, em que surge com a camisola número 17, com o seu nome inscrito e com o jogador a fazer a habitual continência com que celebrava os golos.

"Pizzi 2024, bem-vindo ao Al Wahda", refere o clube no final do vídeo.

A saída para os Emirados Árabes Unidos surge depois de o jogador, de 32 anos, que ainda tinha contrato com o Benfica até ao final da época 2022/23, não entrar nos planos do novo treinador dos encarnados, o alemão Roger Schmidt.

Já na última época, Pizzi tinha sido emprestado em fevereiro aos turcos do Basaksehir, numa temporada em que não teve a importância de outras e na qual foi notícia por ter entrado em discussão com a equipa técnica de Jorge Jesus, despedido ainda em dezembro.

No Benfica, Pizzi, 17 vezes internacional "AA" e com três golos marcados, esteve sete épocas e meia, durante as quais conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

O médio foi também eleito o melhor jogador do campeonato português em 2016/17.

Na carreira, Pizzi fez a formação no Mãe D' Água e no Bragança, de onde é natural, antes de representar, ainda nos juniores, o Sporting de Braga, que o emprestou ao Ribeirão, Sporting da Covilhã e Paços de Ferreira.

Em 2011/12, o Sporting de Braga transferiu o jogador para o Atlético de Madrid, que nas épocas seguintes o emprestou ao Deportivo da Corunha e ao Espanyol, até chegar ao Benfica em 2014/15.

No Al Wahda, equipa que na última época foi terceira classificada no campeonato dos Emirados Árabes Unidos, Pizzi vai encontrar os também portugueses Rúben Canedo, Adrien Silva e Fábio Martins.