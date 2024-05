ONU apela à libertação imediata do opositor egípcio Ahmad al-Tantawi

"Apelamos às autoridades egípcias a libertarem imediatamente Al-Tantawi e todas as restantes pessoas detidas ilegalmente por terem exercido os seus direitos fundamentais, em particular a liberdade de opinião, de expressão e de associação", declarou em comunicado Marta Hurtado, porta-voz do Gabinete dos direitos humanos da ONU.

Na segunda-feira, um tribunal de recurso egípcio confirmou a pena de um ano de prisão pronunciada contra Tantawi, que foi preso de imediato.

Tantawi pretendia concorrer às eleições presidenciais de 2023 contra o Presidente Abdel Fattah el-Sisi, e foi dado como culpado de irregularidades na campanha eleitoral de fevereiro.

O opositor acusou as autoridades de impedirem os seus esforços para recolher os apoios necessários para se apresentar à eleição presidencial e sob diversos pretextos, incluindo "disfuncionamentos informáticos".

O Cairo há muito que é criticado pelo seu balanço em termos de direitos humanos, com grupos de defesa dos direitos a indicarem que dezenas de milhares de presos políticos permanecem sob detenção, frequentemente em condições brutais.