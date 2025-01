Oposição pede eleições e missão urgente da CEDEAO na Guiné-Bissau

O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu o parlamento da maioria PAI-Terra Ranka em dezembro de 2023 e adiou as legislativas que tinha marcado para 24 de novembro de 2024.

Relativamente às presidenciais, o chefe de Estado, que completa cinco anos da tomada de posse a 27 de fevereiro, continua a defender que o mandato só termina a 04 de setembro, data da decisão judicial sobre os resultados eleitorais, e aponta para novembro de 2025 a escolha do novo Presidente.

A Coligação Plataforma da Aliança Inclusiva (PAI)-- Terra Ranka, vencedora das eleições legislativas de junho de 2023 com maioria absoluta, pede a intervenção da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) para ajudar a resolver o impasse.

Numa carta dirigida ao presidente daquela organização e divulgada nas redes sociais, a coligação liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) defende "a urgência do envio de uma missão política de alto nível ao país".

O envio da missão à Guiné-Bissau foi uma das recomendações saídas da conferencia de chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada em dezembro de 2024, em Abuja, na Nigéria, mas que ainda não se concretizou.

Para a PAI-Terra Ranka, "a intervenção da CEDEAO é essencial" e encoraja aquela organização a enviar a referida missão "o mais rápido possível".

Isto porque, "apesar dos persistentes pedidos de praticamente todos os partidos políticos e da maioria das organizações da sociedade civil, o Presidente da República recusa-se a convocar as eleições presidenciais e legislativas e continua a demonstrar total falta de vontade política para um diálogo inclusivo com vista à marcação das eleições", justifica.

A coligação alerta que o mandato presidencial termina a 27 de fevereiro de 2025 e considera "absolutamente indispensável que as eleições presidenciais e legislativas sejam convocadas antes dessa data".

A PAI-Terra Ranka reitera o pedido à CEDEAO para "intensificar esforços para garantir a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau" e disponibiliza-se "para qualquer troca de informações que possa contribuir para uma solução inclusiva e democrática".

A coligação Aliança Patriótica Inclusiva (API) "Cabas Garandi" também pede eleições e exorta o Presidente da República a dialogar com todos os atores políticos e institucionais para alcançar um amplo consenso sobre a data das presidenciais e das legislativas.

A API junta as alas contrárias ao Presidente da República do PRS de Fernando Dias e do MADEM-G15 de Bramia Camará, a Frente Patriótica de Salvação Nacional (FREPASNA) e o Movimento Guineense para o Desenvolvimento.

A coligação escreveu uma carta ao chefe de Estado a lembrar que o seu mandato termina a 27 de fevereiro e responsabiliza Umaro Sissoco Embaló pelas consequências do adiamento das eleições.