PAI-Terra Ranka acusa figuras do Estado guineense de envolvimento no tráfico de droga

Em comunicado de imprensa divulgado em Bissau, a coligação, que estava no governo e liderava o parlamento, entretanto dissolvido pelo Presidente guineense, em dezembro de 2023, afirma que "relatos credíveis têm indicado que aviões suspeitos, carregados de droga têm aterrado com frequência" no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, de Bissau.

A coligação, liderada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), elenca uma série de alegadas descargas de produtos ilícitos no aeroporto Osvaldo Vieira, por parte "de elementos da Presidência da República", a partir de outubro de 2021 até esta data.

A PAI-Terra Ranka aponta ainda para casos de pilotos e envolvidos com o tráfico internacional de droga para a Guiné-Bissau "que misteriosamente desaparecem" do país, depois de capturados, julgados e condenados pela justiça guineense.

A organização política afirma, no comunicado, que o tráfico de droga tornou-se "num dos principais fatores de instabilidade política" na Guiné-Bissau, "minando o tecido social e prejudicando enormemente a imagem externa" do país.

Simultaneamente, diz ainda, as autoridades exercem um "controlo absoluto" do espaço do aeroporto, inclusive impedindo que líderes partidários sejam recebidos naquele local pelos militantes.

Na nota, a PAI-Terra Ranka felicita a Polícia Judiciária pelo seu desempenho na operação que culminou com a apreensão de mais de 2,6 toneladas de cocaína no passado sábado no aeroporto de Bissau, dos cinco ocupantes e do próprio avião em que se faziam transportar.

O grupo político exige ainda a realização de um inquérito internacional transparente com o apoio da DEA (Drug Enforcement Administration, agência federal norte-americana de combate à droga) e outras agências internacionais de combate ao narcotráfico para um esclarecimento dos contornos do que classifica de "ação criminosa".

Exorta as autoridades políticas a afastarem-se do processo de inquérito que está a ser liderado pela justiça guineense e exige que seja incinerada toda a droga apreendida na Guiné-Bissau nos últimos anos.

Para a PAI-Terra Ranka, esta operação deve ser feita na presença dos parceiros internacionais do país.

Com o apoio de agências internacionais de combate aos estupefacientes, a Polícia Judiciária guineense apreendeu no sábado mais de 2,6 toneladas de cocaína num avião que aterrou no aeroporto de Bissau, sem autorização, proveniente da Venezuela.