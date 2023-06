Palhinha e Semedo falham treino de Portugal em Reiquiavique

De acordo com fonte da Federação Portuguesa de Futebol, João Palhinha, titular frente à Bósnia, tem uma ferida num pé e foi poupado, enquanto Semedo, suplente utilizado no Estádio da Luz, ficou a fazer apenas recuperação de esforço.

Os dois jogadores acabaram por falhar a sessão que decorreu no Estádio Laugardalsvöllur, palco do encontro da quarta jornada do Grupo J, num treino em que, nos primeiros 15 minutos, abertos à comunicação social, os 23 jogadores presentes efetuaram exercícios de aquecimento em corrida.

Como o estádio é aberto ao exterior em dois lados, centenas de islandeses juntaram-se junto aos portões do recinto para assistir ao treino e, sobretudo, para ver Cristiano Ronaldo.

Os gritos com nome do capitão da seleção nacional fizeram a `banda sonora` do arranque da sessão, assim como o "Sim", o característico `grito` do jogador português.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das `quinas` lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.