PAN teme que plano de emergência da saúde deixe soluções para privados

"Esperava mais. Não podemos cuidar da saúde com paliativos. Precisamos de ter, efetivamente, uma intervenção de maior valorização das carreiras e o plano apresentado por Luís Montenegro continua a não ter a valorização das carreiras dos médicos e dos enfermeiros para não continuarmos a ter uma postura por parte do Governo, neste caso do Governo de Luís Montenegro, que deixa apenas para os privados as soluções dos problemas de saúde do nosso país", afirmou Inês Sousa Real.

A porta-voz do PAN, que falava em Ponte de Lima numa ação de campanha para as eleições europeias, alertou que os problemas do interior do país são diferentes dos do litoral.

"Sabemos que os privados não vão dar a resposta que só o Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá dar para a nossa saúde em Portugal", sublinhou.